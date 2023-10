Ucraina, foreign fighter estone ucciso nel Donetsk

Tanel Krieggul, un cittadino estone che ha combattuto con la Legione internazionale in Ucraina, è stato ucciso in un attacco di droni russi su Lyman nell'oblast di Donetsk. Lo riferiscono i media di Tallinn.

Il quotidiano estone Postimees afferma che la casa che Krieggul condivideva con altri militari è stata colpita da un drone kamikaze russo, che l'ha ridotta in macerie. Ieri il governatore Ihor Moroz aveva riferito di un drone che aveva centrato una casa a Lyman, provocando vittime.

Kreiggul si era unito alla Legione internazionale l'anno scorso. È il secondo cittadino estone ucciso nella guerra in Ucraina.



