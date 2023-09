Ucraina: Londra sanziona la portavoce russa Maria Zakharova

Il governo del Regno Unito ha imposto sanzioni a Mosca contro le elezioni "farsa" nei territori dell'Ucraina annessi l'anno scorso con un referendum e in Crimea, prendendo di mira oltre alla Commissione elettorale centrale alcuni alti funzionari russi, inclusa la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, molto nota sui media occidentali in quanto polemica portavoce-star e spesso protagonista di dure discussioni coi giornalisti britannici nel corso delle conferenza stampa. Nella nota pubblicata dal Foreign Office, i funzionari russi vengono accusati di aver "agito direttamente per indebolire l'Ucraina e minacciare la sua integrità territoriale".

Per il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, "le elezioni farsa della Russia sono un tentativo trasparente e futile di legittimare il suo controllo illegale sul territorio sovrano ucraino". Cleverly ha aggiunto che Londra non riconoscerà mai le rivendicazioni di Mosca sui territori in questione, la Crimea (annessa nel 2014), Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk e Kherson, passati l'anno scorso sotto controllo russo nonostante il conflitto con Kiev.



