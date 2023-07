Jill Biden a Parigi per celebrare il rientro Usa nell'Unesco

La First Lady degli Stati Uniti d'America, Jill Biden, è oggi a Parigi per partecipare alla cerimonia che sancisce il ritorno degli Usa nell'Unesco, l'organismo Onu, per Scienza, Educazione e Cultura. Arrivata ieri nella capitale di Francia, Jill Biden è stata ricevuta a fine mattinata all'Eliseo, insieme alla figlia Ashley, dalla première dame Brigitte Macron.

Al termine dell'incontro, Jill Biden era attesa presso la sede dell'Unesco, per assistere alla cerimonia dell'alzabandiera del vessillo Usa a stelle e strisce. La moglie del presidente americano, Joe Biden, pronuncia un discorso insieme alla direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay.

Nelle scorse settimane, gli Stati Uniti sono ufficialmente rientrati nell'Unesco, da dove erano usciti tra il 2017 e il 2018 sotto la presidenza di Donald Trump. Il rientro è stato sancito a fine giugno, con la votazione dei Paesi membri dell'agenzia dell'Onu: a votare a favore del rientro degli Usa sono state 132 nazioni, a fronte di 15 astenuti e 10 contrari, fra i quali Iran, Siria, Cina e Russia. Dopo il rientro degli Stati Uniti anche Israele ha evocato un suo potenziale ritorno nell'organizzazione Onu. Israele si ritirò dall'Unesco nel 2017, poche ore dopo gli Stati Uniti, che ai tempi di Donald Trump accusarono l'organizzazione di essere diventata "anti-israeliana".



