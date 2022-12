Bce: Tajani, scelta su tassi non ha senso

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Secondo me, ferma restando l'indipendenza della Bce, non è posivito per l'Ue e per l'economia reale italiana alzare i tassi di interesse. E' giusto che lo faccia la Fed, ma in Europa non ha senso, visto che l'inflazione è legata all'aumento del costo dell'energia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al decennale di FdI, in corso a Roma. (ANSA).