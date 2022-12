Gb: Javid non si ricandiderà, s'allunga lista addii Tory

(ANSA) - LONDRA, 02 DIC - Si allunga la lista dei deputati in carica della maggioranza Tory al Parlamento di Westminster pronti ad annunciare con largo anticipo l'intenzione di non ricandidarsi alle future elezioni britanniche (previste salvo anticipi a fine 2024) e a dare l'addio, o almeno l'arrivederci, alla politica. L'ultimo in ordine di tempo, il dodicesimo censito di recente dai media sullo sfondo di sondaggi che restano negativi per il partito di maggioranza guidato ora da Rishi Sunak, è Sajid Javid, 52 anni, ex ministro, ex candidato leader e pezzo da 90 della formazione di governo.

Javid ha fatto sapere d'aver deciso, "dopo lunga riflessione", di non volersi ripresentare alle prossime politiche per difendere il seggio che detiene alla Camera dei Comuni fin dal 2010 nel collegio di Bromsgrove (contea del Worcestershire). E il suo passo indietro non riflette certo un segnale di fiducia sugli orizzonti del Partito Conservatore sotto la nuova leadership. (ANSA).