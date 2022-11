Borrell: Vucic e Kurti responsabili fallimento negoziati Kosovo

(ANSA) - BRUXELLES, 21 NOV - Dopo otto ore di negoziati, i leader di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Albin Kurti "non hanno concordato una soluzione" per risolvere la crisi delle targhe. "Entrambi hanno la piena responsabilità per il fallimento dei negoziati odierni e per qualsiasi escalation e e violenza che potrebbe verificarsi sul campo". Così l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Josep Borrell, al termine della riunione di emergenza convocata dall'Ue e conclusasi con un nulla di fatto per scongiurare una nuova escalation di tensioni in Kosovo. "Abbiamo presentato una proposta che è stata accettata da Vucic, ma non da Kurti" ha spiegato. (ANSA).