Mosca, 'se Usa ci ascoltano,base per colloqui Putin-Biden'

I colloqui tra il Presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo Usa Joe Biden potrebbero avere luogo se gli Stati Uniti fossero disposti ad ascoltare le preoccupazioni russe e a tornare a discutere di garanzie di sicurezza: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista alla Tv Rossiya-1 riportata dalla Tass.

"La volontà degli Stati Uniti di ascoltare le nostre preoccupazioni", ha risposto Peskov quando gli è stato chiesto quale potrebbe essere la piattaforma per i colloqui.

I politici americani ed europei stanno giocando in maniera irresponsabile con il tema delle armi nucleari. La Russia è preoccupata per la Polonia che "chiede di essere candidata" per il posizionamento della bomba nucleare Usa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalla Tass.