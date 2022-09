Spagna: sbarcati oltre 380 migranti alle isole Canarie in 48 ore

(ANSA) - MADRID, 21 SET - Oltre 380 persone sono sbarcate alle Canarie (Spagna) nelle ultime 48 ore, dopo traversate marittime su imbarcazioni di fortuna dall'Africa. Lo si apprende dai servizi d'emergenza locali.

Il grosso degli sbarchi è avvenuto sulle isole di Fuerteventura e Lanzarote, che, come fa notare l'esperto in migrazioni su questa rotta, Txema Santana, sono diventate le mete principali di queste traversate disperate in tempi recenti.

Di solito, aggiunge Santana, i barconi che arrivano presso queste due isole provengono dal sud del Marocco. (ANSA).