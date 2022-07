"Avete lavorato così duramente per arrivare qui e avete dimostrato così tanto impegno duraturo nei confronti dei nostri valori", ha affermato von der

Leyen

rivolgendosi ai premier di Albania e Macedonia del Nord, Edi Rama e Dimitar Kovacevski, durante una dichiarazione alla stampa. "Avete dimostrato resilienza e mantenuto la convinzione che il processo di adesione rafforzi lo stato di diritto. Avete combattuto contro la corruzione, avete media liberi, una società civile vivace, avete fatto innumerevoli riforme e modernizzato le vostre economie. Avete fatto tutti questi cambiamenti non solo perché erano necessari per il vostro passaggio verso l'Unione Europea, ma soprattutto perché fanno bene ai vostri Paesi e stanno già offrendo una migliore qualità di vita ai vostri popoli".

"La Commissione europea vi ha sostenuto fino in fondo e continueremo a farlo", ha aggiunto von der

Leyen

, annunciando che "subito dopo la conferenza intergovernativa di oggi la Commissione e le squadre negoziali della Macedonia del Nord e albanese inizieranno a lavorare". "Partirà lo screening dell'acquis dell'Ue", e "procederemo molto rapidamente".

Von del

Leyen

ha quindi sottolineato che "continueremo ad avvicinarci in aree chiave. Ad esempio, l'Albania ora entrerà a far parte del meccanismo di protezione civile dell'Ue" e "ciò rafforzerà la resilienza dell'Albania a disastri naturali come inondazioni o incendi boschivi o terremoti". La Macedonia del Nord molto presto negozierà con noi l'accordo su Frontex", e ciò "rafforzerà la nostra cooperazione in materia di migrazione": "Dimitar (Kovacevski), lei può contare sul mio sostegno per garantire che l'accordo sia tradotto in lingua macedone", ha aggiunto von der

Leyen

, riferendosi a un tema sensibile per Skopje: "Nessuna nota a piè di pagina, nessun asterisco, su un piano di parità con tutte le 24 lingue europee".

"I vantaggi aumenteranno man mano che avanzeranno i negoziati, ci sarà un aumento degli investimenti ci saranno migliori collegamenti commerciali, ci sarà una più stretta collaborazione in settori chiave, come ad esempio l'energia o i trasporti".

Al leader della Macedonia del Nord Kovacevski von der

leyen

ha detto: "Ha mostrato così tanta leadership, così tanta visione, ha mostrato pazienza strategica". Al leader dell'Albania Rama: "Non solo ma soprattutto in questi tempi difficili della brutale guerra russa ha dimostrato più e più volte il suo attaccamento ai valori europei".