Migranti: Turchia, in salvo oltre 100 respinti dalla Grecia

La Guardia costiera turca ha messo in salvo 108 migranti che tentavano di raggiungere illegalmente le isole greche dalla costa turca sull'Egeo ma sarebbero stati respinti dalle forze di Atene. Lo rende noto Sabah citando un comunicato della Guardia costiera secondo cui i migranti si trovavano in imbarcazioni che galleggiavano con difficoltà a largo della costa di Cesme, Urla e Dikili in provincia di Smirne.

Ankara accusa regolarmente Atene di respingere migranti che tentano di arrivare nelle isole greche dell'Egeo.