Zelensky a leader G7,fare tutto per fine guerra entro anno

(ANSA) - ELMAU, 27 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i leader del G7 a "fare tutto il possibile" per porre fine alla guerra nel suo Paese entro la fine dell'anno. Il leader, che ha parlato in videoconferenza al castello di Elmau dove si riuniscono i leader del G7, "ha lanciato un messaggio molto forte: dobbiamo fare tutto il possibile per cercare di porre fine a questa guerra entro la fine dell'anno", hanno detto le fonti. Ha inoltre invitato i leader dei sette Paesi a "intensificare le sanzioni" contro Mosca. (ANSA).