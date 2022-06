Usa condannano Bielorussia, aiuta Putin a uccidere civili

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GIU - "Il regime di Lukashenko continua a consentire alla Russia di utilizzare il territorio e lo spazio aereo della Bielorussia per attaccare l'Ucraina e uccidere civili". Lo sottolinea in una nota il dipartimento di Stato americano ribadendo la "condanna" americana nei confronti di Minsk "per aver consentito alla Russia di commettere atrocità in Ucraina". Gli Usa, conclude il comunicato, "continueranno a chieder al regime conto delle proprie azioni". (ANSA).