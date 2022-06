Zelensky, 'momento unico e storico, futuro Ucraina in Ue'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "E' un momento unico e storico". Lo scrive il presidente Volodymyr Zelensky su Twitter dopo il via libera del Consiglio Ue allo status di candidato all'adesione per il suo Paese ringraziando "Charles Michel, Ursula von der Leyen e i leader dell'Ue per il sostegno". "Il futuro dell'Ucraina è all'interno dell'Ue", ha aggiunto. (ANSA).