Harris, sicurezza Europa sotto diretta minaccia in Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 19 FEB - "L'ordine della sicurezza dell'Europa è sotto diretta minaccia in Ucraina". Lo ha detto la vicepresidente americana Kamala Harris, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

"Le azioni della Russia non corrispondono alle sue parole. Se la Russia invade, gli Usa con i suoi partner imporranno costi significativi e senza precedenti", ha proseguito. "Vediamo la Russia che divulga disinformazione, bugie e propaganda. Noi come amministrazione americana rimaniamo aperti ad una seria diplomazia", ha aggiunto. Harris ha sottolineato che "le parole della Russia non corrispondono ai fatti". (ANSA).