Expo Dubai: Di Maio,'bello e ben fatto' forza trainante export

(ANSA) - DUBAI, 16 FEB - "Il rapporto presentato oggi mostra come nonostante l'impatto della pandemia, i prodotti del 'bello e ben fatto' rimangono una forza trainante chiave per l'export e l'economia italiana. Secondo il rapporto, questi beni valgono 135 miliardi di euro. Questo prova che la qualità è una caratteristica distintiva della produzione italiana e una chiave della sua attrattività nei mercati avanzati ed emergenti". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un messaggio per l'evento di presentazione del Rapporto 2021 "Esportare la Dolce Vita" organizzato da Confindustria e Sace al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. Il messaggio è stato letto dall'ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener. "Gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo mercato potenziale per questi prodotti tra i Paesi emergenti", ha sottolineato Di Maio. (ANSA).