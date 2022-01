Covid: in Francia record di morti quotidiani in ospedale

(ANSA) - PARIGI, 25 GEN - Il Covid ha ucciso 393 persone in 24 ore negli ospedali di Francia, per un totale di 129.022 morti dall'inizio della pandemia, nella primavera 2020. Si tratta del record di decessi quotidiani registrati nell'ultima ondata di contagi che colpisce il Paese da inizio novembre. L'ultimo dato più elevato era stato di 298 morti in 24 ore, una settimana fa. Secondo le cifre pubblicate ieri da Santé Publique France, sono 108.481 le persone risultate positive ai test anti-Covid nelle ultime 24 ore. La Francia è attualmente il Paese d'Europa, escludendo i micro-Stati, con l'incidenza più elevata, 3.733 casi per 100.000 abitanti. (ANSA).