Scholz presenta squadra ministri Spd,donne a Difesa e Interni

(ANSA) - BERLINO, 06 DIC - Il cancelliere tedesco in pectore Olaf Scholz ha presentato a Berlino i ministri socialdemocratici del futuro governo del "semaforo": Karl Lauterbach, esperto della Salute del partito e volto notissimo della pandemia in Germania, sarà ministro della Salute; Hubertus Heil viene confermato ministro del Lavoro; ministra della Difesa sarà Christine Lambrecht, ex ministra della Giustizia e poi della Famiglia; Ministra dell'Interno sarà Nancy Faeser.

Il futuro governo avrà anche un nuovo ministero dell'Edilizia, per il quale viene proposta Klara Geywitz.

Ministra della Collaborazione allo sviluppo sarà invece Svenja Schulze .

Wolfgang Schmidt avrà la delega interna alla Cancelleria.

