Mattarella, Italia e Francia investono su un futuro comune

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "La rafforzata cooperazione tra Italia e Francia deve avere l'obiettivo di portare all'interno dell'Ue la necessaria ambizione. La dimensione europea è l'elemento chiave in una fase in cui siamo chiamati a superare la crisi legata alla pandemia e a ripartire con rinnovato slancio per affrontare con successo le grandi sfide della transizione ecologica e digitale. Le molte misure previste per rafforzare il dialogo e la cooperazione e stimolare iniziative comuni sono un investimento nel comune futuro di Italia e Francia". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il presidente francese Emmanuel Macron.

(ANSA).