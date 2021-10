Turchia: patriarca Bartolomeo in ospedale a Washington

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, massima autorità spirituale della chiesa ortodossa nel mondo, è stato ricoverato per motivi "precauzionali" a Washington, nel primo giorno della sua visita negli Stati Uniti. Lo fa sapere l'arcidiocesi greco-ortodossa d'America, precisando che il patriarca, 81 anni, resterà in "osservazione" al Washington University Hospital, dove trascorrerà la notte.

Bartolomeo avrebbe accusato un lieve malore poco prima di celebrare messa alla Cattedrale di Santa Sofia nella capitale americana "a causa del lungo volo e del programma pieno di appuntamenti al suo arrivo", spiega ancora l'arcidiocesi. Al momento, si aggiunge, il patriarca "si sente bene" e le sue dimissioni sono previste domani.

Bartolomeo era giunto nelle scorse ore negli Usa, dove ha in programma una visita di 12 giorni. Tra gli appuntamenti nella sua agenda è previsto anche un incontro con il presidente Joe Biden. (ANSA).