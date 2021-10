Germania, Spd sceglie una donna alla guida del Bundestag

(ANSA) - BERLINO, 20 OTT - Ci sarà una donna alla presidenza del Bundestag tedesco, per la prossima legislatura: si tratta della socialdemocratica Baerbel Bas, vicecapogruppo parlamentare del partito di Olaf Scholz. Lo ha reso noto la Dpa.

Baerbel Bas è stata proposta da Rolf Muetzenick, il capogruppo in pole position per il ruolo nei giorni scorsi, che ha ceduto alla pressione delle donne del partito, esercitata affinché a succedere a Wolfgang Schaeuble fosse una donna. Si è voluto così impedire che le cariche principali della Germania, che in futuro avrà un cancelliere, fossero tutte rappresentate da uomini. Baerbel Bas, 53 anni, sarà votata dal Bundestag, nella sua prima seduta, in programma martedì prossimo. (ANSA).