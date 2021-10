Marò: Corte arbitrale Aja chiude definitivamente il caso

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il Tribunale arbitrale dell'Aja ha chiuso ufficialmente il caso dei marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che contrapponeva Italia e India per la morte di due pescatori scambiati per pirati al largo del Kerala nel 2012.

La chiusura definitiva del caso è stata decisa, a quanto si apprende, dopo che l'India ha ottenuto assicurazioni da parte italiana che è in corso in Italia il procedimento giudiziario nei confronti dei due Fucilieri di Marina, previsto dalla sentenza di luglio 2020 pronunciata dalla stessa Corte arbitrale.

La sentenza attribuiva infatti la giurisdizione del caso della nave Enrica Lexie alla magistratura italiana sottraendo così i due militari al giudizio delle corti indiane. (ANSA).