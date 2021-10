Gb:Beatrice chiama figlia Sienna Elizabeth, omaggio a regina

(ANSA) - LONDRA, 01 OTT - La principessa Beatrice e suo marito, il conte Edoardo Mapelli Mozzi, hanno deciso di chiamare la loro figlia Sienna Elizabeth, in un chiaro omaggio alla regina. E' stata la stessa nipote della sovrana ad annunciare sul suo profilo Twitter la scelta del nome per il primogenito nato il 18 settembre. Si tratta del dodicesimo bisnipote di Elisabetta II.

"Siamo molto lieti di condividere il fatto che abbiamo chiamato nostra figlia Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi". Su Instagram, il marito di Beatrice di York, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano e madre inglese, ha detto "questi sono i giorni che non voglio mai dimenticare".

(ANSA).