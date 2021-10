Eruzione Canarie: qualità dell'aria in monitoraggio continuo

I responsabili del piano d'emergenza per l'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma (Canarie) stanno monitorando in modo "intensivo" parametri relativi alla qualità dell'aria, vista la possibilità di un eventuale peggioramento: lo rende noto il Dipartimento di Sicurezza Nazionale spagnolo (Dsn). Al momento non sono comunque stati registrati valori dannosi per la salute, aggiunge il Dsn.

Le autorità mantengono per adesso l'ordine di rimanere in casa per alcuni nuclei urbani della costa situata in prossimità dell'eruzione e raccomandano alla popolazione di comuni circostanti di non uscire se non strettamente necessario e usare mascherine Ffp2 se si deve farlo.

Intanto, il vulcano Cumbre Vieja ha continuato nelle ultime ore ad espellere lava e ceneri: il flusso di magma, che da martedì sera scorre principalmente lungo un canale che lo porta fino al mare, ha creato un "delta" che si è già esteso nell'oceano per una ventina di ettari, secondo dati dell'Istituto di Vulcanologia delle Canarie citati dall'Afp.

Inoltre, continua a registrarsi attività sismica nella zona del vulcano: ieri sera è stata notificata una scossa di 3.5 gradi di magnitudo, secondo l'Istituto Geografico Nazionale.