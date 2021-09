Puigdemont: leader catalano chiede il rilascio immediato

(ANSA-AFP) - BARCELLONA, 24 SET - Il leader regionale catalano Pere Aragones ha chiesto il "rilascio immediato" del suo predecessore in esilio Carles Puigdemont, arrestato ieri in Sardegna. "Chiediamo l'immediato rilascio di Carles Puigdemont", ha detto Aragones in conferenza stampa a Barcellona, spiegando che si recherà in Sardegna per "stare vicino" all'ex leader che ha guidato il fallito tentativo di secessione della Catalogna dalla Spagna nell'ottobre 2017. (ANSA-AFP).