Ue, AstraZeneca è sicuro, ma aspettiamo dettagli dagli Usa

(ANSA) - BRUXELLES, 21 SET - "Crediamo che AstraZeneca sia un vaccino sicuro e per questo è stato autorizzato nella Ue e dunque dal nostro punto di vista è ovvio che le persone vaccinate con questo siero possano essere in grado di viaggiare.

Ma la decisione spetta agli Stati Uniti. Sui dettagli aspettiamo cosa riveleranno gli americani". Lo ha detto Eric Mamer, portavoce della Commissione europea, rispondendo ai giornalisti che chiedevano dettagli sul vaccino AstraZeneca non ancora autorizzato negli Usa dopo che le autorità americane hanno deciso di riaprire a partire dagli inizi di novembre ai viaggiatori internazionali interamente vaccinati, inclusi gli europei. Negli States sono stati approvati solo Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. (ANSA).