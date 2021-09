Epstein: notificata al principe Andrea causa Giuffre

(ANSA) - ROMA, 11 SET - I legali di Virginia Giuffre Roberts, una delle vittime del defunto miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, hanno consegnato al principe Andrea i documenti della causa avviata negli Stati Uniti dalla donna, che accusa il terzogenito della regina Elisabetta di avere abusato sessualmente di lei quando era ancora minorenne.

Secondo quanto riporta la Bbc, la notifica è avvenuta il 27 agosto scorso nella residenza del principe, il Royal Lodge, nel Berkshire a pochi km dal castello di Windsor.

Gli avvocati del duca di York dovranno rispondere entro venerdì prossimo (il 17 settembre). In caso contrario, secondo i documenti depositati dai legali di Giuffre presso il tribunale di New York, il principe - che ha sempre negato tutto - verrà condannato "in contumacia" a pagare il risarcimento richiesto nel ricorso. (ANSA).