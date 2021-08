Afghanistan: Gb, coordinamento G7 sia esteso a Russia-Cina

(ANSA) - LONDRA, 17 AGO - Il governo britannico di Boris Johnson, presidente di turno del G7, spinge in queste ore per un coordinamento della risposta alla situazione afgana allargato anche a Russia e Cina, potenze oggi "problematiche" per l'Occidente, ma cruciali e solidamente posizionate in Asia Centrale. Lo riferiscono fonti di Downing Street confermando che Londra - dopo l'idea d'un vertice digitale dei leader dei Sette sull'Afghanistan - ha proposto adesso una riunione dei membri permanenti del consiglio di Sicurezza dell'Onu (Usa, Russia, Regno Unito, Francia, Cina) estesa ai Paesi G7 che non ne fanno parte (Italia, Germania, Canada, Giappone). (ANSA).