Turchia: incendi, in arrivo tre aerei dalla Spagna

(ANSA) - MADRID, 02 AGO - Il governo spagnolo ha deciso di inviare tre mezzi aerei in Turchia per dare supporto alle operazioni di estinzione di gravi incendi scoppiati nel sud di quel Paese. Lo si apprende da una nota del Ministero degli Affari Esteri.

Si tratta di due aerei antincendio, il cui arrivo a Dalaman, nella provincia turca di Mugla, è previsto per domani, e di uno da trasporto, che dovrebbe atterrare nella stessa destinazione nel pomeriggio di oggi. Saranno 27 i militari spagnoli che faranno parte della spedizione.

"Questo aiuto è realizzato su iniziativa del presidente Pedro Sánchez", spiega il comunicato del governo iberico. "Grazie per la vostra solidarietà e amicizia", ha risposto su Twitter all'annuncio di Madrid il ministro degli Esteri turco, Mevlüt Çavuşoğlu. (ANSA).