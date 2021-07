Francia: Bardella sostituirà Le Pen durante le presidenziali

(ANSA) - PARIGI, 04 LUG - Il giovane Jordan Bardella, 25 anni, è stato designato oggi "primo vicepresidente" del Rassemblement National e sarà quindi lui a prendere il posto di Marine Le Pen alla guida del partito durante la campagna per le presidenziali. La nuova direzione del partito è stata presentata oggi al congresso riunito a Perpignan, nel sud-ovest della Francia.

Il passaggio di testimone è in programma a settembre dopo il voto dei militanti del partito che hanno approvato una modifica dello statuto che consente questa presidenza "ad interim" per 12 mesi. (ANSA).