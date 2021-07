Clima: Greta critica leader, 'gioco di ruolo' per business

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg ha criticato il "gioco di ruolo" dei leader politici ed economici sulla crisi climatica, accusandoli di usarla come opportunità di business.

"Alla fine la pressione pubblica è stata troppa. Così avete iniziato ad agire", ma "agite come in un gioco di ruolo.

Giocando con la politica, giocare con le parole, giocando con il nostro futuro", ha detto Thunberg in collegamento video al Summit mondiale austriaco sulla politica climatica, ospitato dall'attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger. Thunberg, 18 anni, ha definito gli impegni climatici delle nazioni ricche come "molto insufficienti" di fronte a "eventi meteorologici sempre più estremi... che infuriano intorno a noi".

Thunberg ha affermato che gli obiettivi di emissioni zero annunciati dalle principali economie "potrebbero essere un ottimo inizio, se non fossero pieni di lacune e scappatoie" come "escludere le emissioni da merci importate, aviazione internazionale e spedizioni".

"La crisi climatica è oggi, nella migliore delle ipotesi, trattata solo come un'opportunità commerciale per creare nuovi posti di lavoro verdi, nuove imprese e tecnologie verdi", ha affermato la giovane attivista.

Il Summit mondiale austriaco, lanciato cinque anni fa da Schwarzenegger, mira a evidenziare "soluzioni e misure concrete da parte dei decisori globali" in risposta alla sfida del cambiamento climatico. Tra i partecipanti all'evento ci sono il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e rappresentanti di alto livello dei colossi multinazionali Ford e Apple. (ANSA).