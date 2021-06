Spagna: escono dal carcere i leader catalani graziati

Sono usciti dalle carceri della Catalogna in cui stavano scontando le loro pene i nove leader separatisti di questa regione spagnola graziati dal governo centrale di Madrid. Tutti hanno trascorso in prigione più di tre anni. Li hanno accolti esponenti del governo regionale e di partiti indipendentisti.

"Oggi non finisce nulla, oggi tutto continua. Perché oggi siamo nove persone in più a unirci all'impegno per la libertà di tutte le persone di questo Paese": sono le parole di Oriol Junqueras, ex vicepresidente regionale della Catalogna condannato a 13 anni dopo il tentativo di secessione del 2017, all'uscita dal carcere resa possibile dall'indulto concessogli dal governo spagnolo.

"Il carcere non ci piega di fronte a nulla, ma al contrario rafforza le nostre convinzioni", ha aggiunto Junqueras. "Usciamo con l'impegno di continuare a lavorare con la politica su ciò che non sarebbe mai dovuto uscire dalla politica", ha detto fuori dal centro penitenziario di Lledoners (Barcellona).