G7, serve nuova indagine dell'Oms sulle origini del Covid

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - I leader del G7 chiederanno all'Oms un'indagine nuova e trasparente dell'Oms sulle origini del coronavirus. Lo si legge nella bozza del comunicato finale di cui l'agenzia Bloomberg ha preso visione. Ieri la stessa richiesta era trapelata da una bozza della dichiarazione del vertice Ue-Usa. Si tratta di un tema che sta molto a cuore all'amministrazione guidata da Joe Biden.

Secondo Bloomberg, il G7 si impegnerà anche a distribuire nel mondo un miliardo di dosi di vaccino contro il Covid-19 nell'arco del prossimo anno.

"Pensiamo che occorra piena trasparenza per trarre le giuste lezioni e per questo sosteniamo tutti gli sforzi per fare chiarezza" sulle origini del Covid 19. Il mondo ha il diritto di sapere cosa è successo", ha detto da parte sua il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in vista della riunione del G7 in Cornovaglia. (ANSA).