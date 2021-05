Ue, da oggi primi test al sistema digitale dei pass Covid

"La fase di test del digital green pass inizia oggi in 18 stati membri più l'Islanda. Da oggi testiamo l'interoperabilità delle strutture che produrranno i pass, il caricamento e il download dei dati. Finora non usiamo dati reali ma dati prova, dal primo giugno gli Stati membri potranno caricare dati reali". Così un portavoce dell'Esecutivo comunitario risponde ad una domanda sulle tempistiche del nuovo certificato Covid Ue.

Fonti Ue spiegano intanto che c'è ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo sul pass vaccinale Covid entro maggio. Secondo la presidenza portoghese di turno del Consiglio l'intesa potrebbe essere trovata già a metà maggio, permettendo così di completare i vari passaggi necessari per giugno.

La questione sarà discussa domani dai ministri dei 27 al Consiglio affari generali Ue, e subito dopo ci sarà un nuovo negoziato tra Parlamento e Consiglio europeo.