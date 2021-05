Spagna: seggi aperti a Madrid per le elezioni amministrative

(ANSA) - MADRID, 04 MAG - Si sono aperti alle 9 i seggi elettorali nella regione di Madrid, dove si tengono oggi le elezioni amministrative. Si tratta di una tornata che, secondo gli analisti, ha potenziali risvolti decisivi anche per quanto riguarda gli equilibri politici nazionali.

Si vota mentre continua l'emergenza Covid, anche se con dati in lieve miglioramento e con la campagna di vaccinazione che avanza a pieno ritmo.

La favorita per la vittoria è la presidente uscente, Isabel Díaz Ayuso: candidata del Partito Popolare, è considerata un astro nascente della destra spagnola.

Sono chiamati alle urne 5,1 milioni di cittadini. (ANSA).