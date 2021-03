Miliardario ceco Petr Kellner muore in elicottero in Alaska

Il miliardario Ceco Petr Keller è morto in un incidente in elicottero sulle montagne dell'Alaska.

Lo annuncia il Gruppo Ppf "con grande dolore" spiegando che nello schianto, avvenuto sabato scorso 27 marzo, sono morte altre 5 persone e sono in corso indagini da parte delle Autorità. Fondatore e principale azionista del Gruppo Ppf, Kellner aveva 56 anni ed era noto, sottolinea il Gruppo, "per la sua incredibile etica del lavoro e per la sua creatività". "La sua vita privata appartiene però alla sua famiglia", precisa il Ppf annunciando funerali "in forma privata" e riservati solo "ai più stretti membri della famiglia" e chiedendo ai media di "rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile". Uomo più ricco della Repubblica Ceca e all'86º posto tra gli uomini più ricchi del mondo, con un patrimonio stimato di 15,8 miliardi di dollari nel 2020, Kellner ha avuto interessi in Italia in virtù di una partnership tra Ppf e Generali tra il 2007 e il 2014, quando Kellner cedette l'intera quota posseduta nel Leone di Trieste.