Navalny: staff, il 14 sera accendete le luci dei cellulari

MOSCA, 09 FEB - Leonid Volkov, uno dei più stretti collaboratori dell'oppositore in carcere Alexey Navalny, ha spiegato che per l'azione di protesta di domenica 14 febbraio si chiede agli abitanti delle "grandi città russe" di uscire la sera nel cortile della propria palazzina, accendere le luci dei cellulari e restare così per alcuni minuti, poi scattare una foto e pubblicarla su una rete sociale. Lo riporta la testata online Meduza.

"Nessun Omon (agenti delle forze antisommossa, ndr), nessuna paura. Forse vi potrà sembrare che questi 15 minuti non cambino niente ma in realtà cambieranno tutto", ha scritto Volkov.

