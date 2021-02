'Violenze in Italia', ma Lavrov si riferiva all'Olanda

(ANSA) - MOSCA, 05 FEB - Lapsus del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov durante la conferenza stampa con Borrell.

Il capo della diplomazia di Mosca, nel sollevare la questione dell'uso della forza contro i manifestanti in altri Paesi, ha citato anche l'Italia. In realtà, ha fatto sapere il ministero degli Esteri russo in una rettifica arrivata in serata, il riferimento di Lavrov era all'Olanda e non all'Italia.

"Oggi, durante una conferenza stampa congiunta a Mosca dopo i colloqui tra il ministro russo degli Affari esteri Serghei Lavrov e l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, è stata fatta un'osservazione accidentale sull'uso della forza da parte delle autorità di polizia di Stati stranieri contro i manifestanti. Il riferimento era ai Paesi Bassi e non all'Italia", ha affermato all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, aggiungendo che sul sito del ministero il transcript della conferenza stampa è stato corretto.

In precedenza era intervenuta la Farnesina che in un tweet aveva chiesto di smentire il riferimento alle "asserite violenze in Italia contro manifestanti e giornalisti". (ANSA).