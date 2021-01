Germania: Laschet eletto nuovo presidente della Cdu

(ANSA) - BERLINO, 16 GEN - È Armin Laschet il nuovo presidente eletto dal congresso della Cdu in Germania. Laschet ha vinto il ballottaggio contro Friedrich Merz con 521 voti contro 466.

"Sono consapevole della responsabilità", ha detto. "Farò in modo che anche alle elezioni federali l'Unione possa decidere il cancelliere", ha detto il neo presidente ringraziando per la fiducia. (ANSA).