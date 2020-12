Pe, Egitto collabori con l'Italia su Regeni e liberi Zaki

(ANSA) - BRUXELLES, 18 DIC - Il Parlamento Ue ha approvato una risoluzione dove, citando come esempi i casi di Giulio Regeni e Patrick George Zaki, chiede un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani in Egitto, per assicurare che i responsabili siano chiamati a risponderne.

Nel testo - 434 sì, 49 contrari e 202 astenuti - si chiede all'Ue di esortare le autorità egiziane a collaborare e fornire gli indirizzi di residenza dei 4 agenti indagati, come richiesto dalla legge italiana, e si esprime "sostegno politico e umano" alla famiglia Regeni nella ricerca della verità. Quanto a Zaki, viene chiesta la scarcerazione immediata. (ANSA).