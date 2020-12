Covid: Francia, guarisce dal virus a 105 anni

(ANSA) - PARIGI, 15 DIC - Anche in Francia come in Italia c'è chi è sopravvissuto al Covid a 105 anni. Si tratta di Léa Lavy, la piu' anziana residente di una casa di riposo delle Alpi francesi, colpita quest'autunno da una forma benigna della malattia che è riuscita a sconfiggere nel giro di qualche settimana. La 'Lady di ferro' ha festeggiato i 105 anni pochi giorni fa. Intervistato dall'agenzia France Presse, Stéphane Richard, il direttore della casa di riposo 'Fondation du Parmelan', racconta che in occasione del suo compleanno, il 10 dicembre scorso, è stato organizzato un piccolo festeggiamento, tra fiori e dolci in omaggio alla centenaria signora. La casa di riposo in questione non è stata comunque risparmiata dal coronavirus, con 109 dei 185 residenti contagiati e 33 decessi.

