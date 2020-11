Macron, risposta rapida e coordinata contro il terrorismo

Per Emmanuel Macron, al terrorismo che colpisce l'Europa è necessario dare "una risposta rapida e coordinata". Lo ha detto lo stesso capo dello Stato francese in occasione della visita all'Eliseo del cancelliere austriaco Sebastian Kurz e del minivertice europeo in videoconferenza.

I Paesi europei hanno "bisogno di una risposta coordinata e rapida" per far fronte alla minaccia terrorristica, ha detto Macron al termine del minivertice in videoconferenza con diversi dirigenti dell'Unione europea, dedicato agli attentati islamisti in Francia e in Austria.

Per il presidente francese, la risposta europea deve vertere in particolare sullo "sviluppo di database comuni, su scambi di informazioni o sul rafforzamento delle politiche penali" e su una "applicazione completa e rigorosa dell'arsenale di misure" di cui l'Europa si è già dotata. (ANSA).