'Tunnel dei Walser' per unire Canton Ticino e Piemonte

(ANSA) - VERBANIA (VCO), 22 OTT - La Svizzera spinge per il "Metrò dei Walser", il tunnel sotto le Alpi che collegherebbe la Val Rovana (alta Valle Maggia, canton Ticino) e la valle Formazza (VCO) nell'alto Piemonte, oggi unite solo da sentieri di montagna.

Il Consiglio di Stato ha stanziato 285 mila franchi svizzeri per uno studio di fattibilità sul "Metrò dei Walser", che è uno degli obiettivi inseriti nel Masterplan della Valle Maggia al quale aderisce anche il governo cantonale.

"L'accessibilità di queste regioni è importante e - spiegano i promotori dell'iniziativa del Canton Ticino - fondamentale è soprattutto la connessione tra di esse, che spesso sono separate da fattori morfologici che ne inibiscono la fruizione. Diventa fondamentale passare da un luogo all'altro più rapidamente, così da creare comprensori montani interconnessi in grado di offrire una rinnovata esperienza turistica volta a far permanere chi ci rende visita e a generare maggiore attrattività per chi vi risiede o deciderà di risiedervi". (ANSA).