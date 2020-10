Coronavirus: la Danimarca abbatterà 1 milione di visoni

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Danimarca abbatterà circa 1 milione di visoni dopo aver scoperto nuove infezioni da coronavirus tra gli animali negli allevamenti. Lo riferisce il Guardian. Il paese nordico è il più grande allevatore mondiale di questi piccoli mammiferi, la cui pelle è usata per realizzare cappotti e sciarpe.

Nuovi casi sono stati registrati in 41 allevamenti e si ritiene che altri 20 siano stati colpiti, per un totale di un milione di visoni, ha dichiarato il ministro dell'ambiente Mogens Jensen in conferenza stampa. (ANSA).