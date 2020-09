Coronavirus: Di Maio, massimo aiuto a Francia e Spagna

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "L'Europa durante questa pandemia ha dimostrato di essere solidale nei confronti dell'Italia. E noi, come governo - sottolinea in un post su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - abbiamo agito con celerità per mettere al sicuro il nostro Paese, i nostri cittadini. Se oggi siamo usciti dalla crisi sanitaria è anche grazie al senso civico degli italiani che hanno rispettato le regole anti Covid. Ma in Europa - prosegue Di Maio - ci sono Paesi che stanno ancora soffrendo.

Su tutti Spagna e Francia, che rischiano un nuovo lockdown.

Hanno avuto una nuova impennata di contagi e vittime. Agli amici spagnoli e agli amici francesi la massima solidarietà e vicinanza del popolo italiano. Come governo daremo il massimo aiuto e supporto. Metteremo a disposizione le nostre conoscenze e i nostri strumenti. L'Europa deve essere solidale, sempre".

(ANSA).