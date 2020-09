Coronavirus: 10 casi tra monaci a Monte Athos

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Almeno dieci monaci residenti a Monte Athos, la 'repubblica teocratica' ortodossa situata nel nord della Grecia, sono risultati positivi al coronavirus, e nella zona - dove le donne non possono entrare, e che risponde al Patriarcato ecumenico di Istanbul - sono scattate misure per evitare il diffondersi del contagio. Lo riferisce Huffpost.gr.

Una circolare, emessa dopo un incontro delle autorità ecclesiastiche della zona, chiede a tutti i monasteri di non accogliere più di dieci visitatori, mentre sarà vietato recarsi in un monastero diverso da quello per il quale si è ottenuto il permesso d'ingresso - che viene rilasciato a Ouranoupoli, in Grecia.

I casi sono emersi nel monastero di Agios Pavlos, e in quello di Chilandari (gli occupanti di entrambi sono in quarantena)i, mentre a Lakoskiti c'è un caso sospetto. In zona c'è un'unità sanitaria greca e un monaco di Agios Pavlos è già stato ricoverato a Salonicco. (ANSA).