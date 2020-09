Coronavirus: Olanda, nuovo record contagi, oggi quasi 2mila

(ANSA) - BRUXELLES, 18 SET - Quasi 2.000 nuovi contagi da Covid sono stati registrati oggi nei Paesi Bassi. Lo ha annunciato il primo ministro Mark Rutte in una conferenza stampa dopo un consiglio dei ministri, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Anp. Oggi è il quarto giorno di fila che il record per numero giornaliero di infezioni viene battuto. Il picco la settimana scorsa era stato di circa 1.300 casi positivi al giorno.

Inoltre, sempre oggi sono stati 288 i pazienti ricoverati, un record anche da metà giugno. In due settimane il numero dei ricoveri è più che raddoppiato. (ANSA).