Coronavirus: Gb, allarme spiagge affollate

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Allerta spiagge affollate nel Regno Unito complice il caldo che ha investito il Paese. Per linitare i rischi di contagio, scrive la Bbc online, i bagnanti deI Dorset, nell'Inghilterra sud-occidentale, vengono invitati a "tornare a casa". E' attiva un'app per per aiutare il distanziamento sociale che è diventata rossa lungo quattro aree della costa, compresi Sandbanks e Bournemouth West, il che significa "evitare" quelle zone.

La polizia e le autorità della contea hanno esortato la gente a usare il buon senso e ad andarsene se un posto diventa troppo affollato. (ANSA).