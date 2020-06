Di Maio, riapre Italia

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Quella di oggi è una data molto significativa, da oggi infatti gli italiani potranno muoversi liberamente in tutto il Paese, tra tutte le regioni. Questo è anche un messaggio importante, di rassicurazione, che diamo come Italia al mondo intero. Un Paese che riparte e si appresta a tornare alla normalità. L'apertura totale del Paese ci permette di mostrare agli Stati esteri un'Italia unita e compatta, all'interno della quale è possibile muoversi liberamente". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Sempre su Facebook il ministro ha annunciato: "Da oggi inizio una serie di incontri con i ministri degli Esteri di Paesi Ue.

Nel pomeriggio a Roma arriverà il ministro francese, Le Drian.

Venerdì sarò in Germania, sabato in Slovenia e martedì in Grecia. L'obiettivo è mostrare a tutti che l'Italia è pronta ad accogliere turisti stranieri, in sicurezza e con la massima trasparenza dei dati".