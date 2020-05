Coronavirus: Francia, 31 morti da ieri

(ANSA) - PARIGI, 31 MAG - Sono 31 i morti in Francia per Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo i dati che giungono dagli ospedali e che vengono diffusi dalla Direzione generale della Sanità. Il totale sale a 28.802.

Sono 58 meno di ieri i ricoverati, ora ad un totale di 14.322. Calati anche i malati in rianimazione, 1.319 con una diminuzione di 6 rispetto a ieri.