Francia, 66 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - PARIGI, 28 MAG - E' di 28.662 il totale dei decessi in Francia per Covid-19 dall'inizio dell'epidemia, secondo quanto riferito dalla Direzione generale della Sanità. Da ieri, le vittime sono state 66 ma l'aggiornamento delle cifre dalle case di riposo e dagli istituti per disabili arriverà domani.

Continua a scendere anche la pressione sugli ospedali, con il numero dei malati in rianimazione che è sceso di ulteriori 72 unità rispetto a ieri, ad un totale di 1.429. I ricoverati per Covid negli ospedali sono 15.208, quasi 2.300 in meno rispetto a una settimana fa.